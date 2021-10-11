«Один дома». В Тюмени 7-летний мальчик поранил руку и не мог остановить кровь

В Тюмени 7-летний мальчик поранил руку и не мог остановить кровь. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 7-летний мальчик сильно поранил руку и не мог остановить кровь. Ребенок поскользнулся на влажном полу. В это время дома никого не было.

Юный горожанин сумел дозвониться маме, она и вызвала для него скорую. «Зеркало упало, он поранил об осколки руку и не может остановить интенсивное кровотечение. Он один дома, скорее приезжайте», – сказала она диспетчеру.

Медики приехали к пациенту спустя 11 минут после звонка. Они обработали пациенту резаную рану на большом пальце, наложили тугую асептическую повязку и доставили ребенка в областную клиническую больницу № 2.

– Венозное кровотечение можно остановить с помощью давящей повязки, наложенной прямо на рану, и приподнятого положения конечности. Бинтуем снизу вверх, рану с инородным телом не затрагиваем. Первые два-три тура – фиксирующих, следующие туры – с натяжением. При артериальном кровотечении из руки жгут накладывают в любое место от плечевого до локтевого сустава, из ноги – от коленного до тазобедренного сустава, – подсказывают сотрудники скорой помощи.