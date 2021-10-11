Жителей Тюмени ждут на продовольственной ярмарке в субботу. Фото: Тюмень - наш дом

Жителей Тюмени ждут на продовольственной ярмарке в субботу, 16 октября, с 8.00 до 16.00. В областной столице будут работать несколько ярмарочных площадок.

Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по следующим адресам: на территории парковки, расположенной на пересечении ул. Льва Толстого и ул. Ямской, на прилегающей территории к Выставочному залу, на прилегающей территории к ТЦ «П.О.Р.Т.» и на прилегающей территории к ТЦ «Заречный двор».

– На прилавках будут представлены продовольственные товары местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области (мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи, картофель, мёд и другое), – отметили в департаменте потребительского рынка.