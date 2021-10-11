Тюменцам расскажут, как выгодно продать и приобрести загородную недвижимость. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцам расскажут, как выгодно продать и приобрести загородную недвижимость на фоне закрытия дачного сезона. Круглый стол пройдет 12 октября на площадке издания «Комсомольская правда» – Тюмень» в формате онлайн.

В экспертной встрече примут участие:

- Павел Перевалов, Главное управление строительства Тюменской области;

- Людмила Безгодова, начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Тюменской кадастровой палаты отдела № 1;

- Галина Барнашева, начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Тюменской кадастровой палаты отдела № 2;

- Сергей Гейнц, заместитель главы Тюменского района, директор департамента имущественных отношений и градостроительства;

- Борис Хачатуров, региональный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Север» в Тюменской области;

- Татьяна Абрамова, руководитель группы по работе с заявителями филиала ООО «Газпром межрегионгаз Север» в Тюменской области;

- Антон Сауков, руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи».

Спикеры обсудят актуальные предложения на рынке загородной недвижимости и действующие банковские программы на приобретение дачных домов и коттеджей. Отдельное внимание будет уделено влиянию роста ИЖС на развитие территорий.

Эксперты также расскажут о сроках реализации в Тюменской области закона о социально ориентированной газификации для населения и о том, на что нужно обратить внимание, приобретая участок под строительство частного дома.

Прямой эфир пройдет в популярном городском паблике «Тюмень», а также на официальной странице издания «Комсомольская правда» – Тюмень» в социальных сетях. Начало трансляции в 11 часов.