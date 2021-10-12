Тюменец, которому стало скучно в гостях у сестры, угнал у нее машину и уехал в соседний регион. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции поступило сообщение от местной жительницы. Девушка сообщила, что у нее угнали «Мазду-3».

Потерпевшая пояснила, что накануне пригласила брата в гости и распивала с ним алкоголь. Проснувшись утром, она обнаружила пропажу автомобиля, брат на звонки не отвечал.

Угнанную машину нашли в городе Камышлове Свердловской области. 34-летний брат заявительницы пояснил, что после того, как сестра легла спать, ему стало скучно, он решил уехать к друзьям в соседний регион.

– Доехав до места назначения, мужчина не справился с управлением и попал в ДТП, после чего машину бросил, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время отделом дознания отдела полиции № 1 в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автотранспортом». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.