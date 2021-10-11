Воду в Тюмени окрасят в зеленый цвет. Фото - УСТЭК.

Воду в Тюмени окрасят в зеленый цвет 14 октября. Это надо для проверки систем теплоснабжения на герметичность.

– Испытания проведут в тех районах, где источниками тепловой энергии являются котельные установки, расположенные по адресам: ул. 11-й км Салаирского тракта, д. 2 (котельная № 12) и ж. р. Матмасы, ул. Строителей, 17б (котельная № 17). Реагент «Уранин А» добавят в закрытые системы теплоснабжения. Краситель имеет органическое происхождение и является безопасным для человека, – сообщили в УСТЭК.

После устранения выявленных повреждений в эти же системы теплоснабжения добавят реагент с резким медицинским запахом. Он должен защитить трубопровод от биологической коррозии.

В компании предупредили, что категорически не рекомендуется использовать сетевую воду в бытовых целях, для приготовления пищи и питья животным.