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Общество11 октября 2021 13:10

Команда Тюменской области получила статус «Лидер интегрального рейтинга регионов»

Сергей Швецов
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Команда Тюменской области получила статус «Лидер интегрального рейтинга регионов».

Команда Тюменской области получила статус «Лидер интегрального рейтинга регионов».

Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Команда представителей органов власти, муниципальных образований и учреждений Тюменской области получила статус «Команда – лидер интегрального рейтинга регионов». В Новосибирске в рамках программы повышения квалификации она презентовала совместный с ЗАО «Агрохолдинг «Юбилейный» проект «Тюменский протеин – индустрия белка».

– В результате его реализации в регионе будет создано уникальное производство по глубокой переработке гороха, не имеющее аналогов в России. Это позволит увеличить объем экспорта сельскохозяйственной продукции и создать высокооплачиваемые рабочие места, – сообщили в оперштабе.

Эксперты Центра управления проектами РАНХиГС отметили высокий уровень ответственности команды Тюменской области, активность в процессе обучения и эффективное взаимодействие между участниками.