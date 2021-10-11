В Тюменской области стало больше подключенных к ИВЛ пациентов с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области стало больше подключенных к ИВЛ пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день их 37.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрировано 269 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 64547), 188 человек выздоровели (за весь период – 55752), 33 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 21150 человек остаются под медицинским наблюдением, 260 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 617 695 человек, полный курс прошли 578 447.

За последние сутки в России выявлено 29 409 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 957 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 460 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 804 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 217 372 летальных исхода, выздоровели 6 873 579 человек.