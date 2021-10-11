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Общество11 октября 2021 11:50

Почти 50 пьяных водителей задержали в Тюменской области за выходные

К тому же, выявлено 36 нарушений ПДД
Сергей Швецов
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Почти 50 пьяных водителей задержали в Тюменской области за выходные.

Почти 50 пьяных водителей задержали в Тюменской области за выходные.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области в минувшие выходные дни 48 водителей отстранили от управления транспортом. Все они находились в состоянии опьянения.

– В самой областной столице в ночь с субботы на воскресенье прошли «сплошные проверки» водителей на трезвость на улице 50 лет Октября и Теплотехников. Выявлено 36 нарушений ПДД, более 20-ти из них – это незаконная тонировка, еще 9 – отсутствие полисов ОСАГО, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В этом году сотрудники ГИБДД в Тюменской области задержали более 6500 водителей в состоянии опьянения. Из них 702 водителя подлежали уголовной ответственности за повторное пьяное вождение.