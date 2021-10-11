Урок цифры по искусственному интеллекту провел Сбер в физико-математической школе в Тюмени. Фото - Сбер.

Сбербанк провел «Урок цифры» для учеников 10 и 11 классов физико-математической школы в Тюмени. Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов познакомил школьников с понятием «искусственный интеллект», основными принципами его работы, а также рассказал, как ИИ-технологии могут помочь человеку в различных профессиях.

Топ-менеджер банка поведал школьникам о широком применении искусственного интеллекта в банковской деятельности, а также в разных нефинансовых сферах – медицине, образовании, логистике, кибербезопасности, менеджменте и других сферах. В ходе лекции спикер приводил примеры об использовании искусственного интеллекта в бизнес-процессах экосистемы Сбера.

Фото - Сбер.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Сбер уже внедрил искусственный интеллект практически во все свои бизнес-процессы. Например, если раньше решение о выдаче кредита принимали сотрудники, и на это требовалось несколько дней, то сейчас кредиты согласовывает искусственный интеллект всего за несколько минут. Я считаю, что проект «Урок цифры» - это эффективный инструмент цифрового просвещения школьников, которые, я уверен, захотят стать первоклассными востребованными специалистами на рынке труда. Для тех, кому тема искусственного интеллекта близка и интересна, данные уроки послужат стимулом для более глубокого изучения одной из наиболее перспективной профессии настоящего и будущего. Для других – это возможность задуматься о том, что мы ежедневно сталкиваемся с применением искусственного интеллекта в повседневной жизни».

Школьники интересовались, может ли искусственный интеллект проявлять эмпатию, и какие профессии будут востребованными в связи с его внедрением во многие сферы деятельности. За лучший вопрос управляющий Евгений Светлов подарил школьнику книгу по искусственному интеллекту из коллекции «Библиотека Сбербанка».

Проект «Урок цифры» проходит с 27 сентября по 10 октября в школах по всей России. Организаторами образовательной акции выступают АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России. Содержание и программа урока разработаны стратегическим партнёром – Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при поддержке Сбера.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015