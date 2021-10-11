«Попала в средневековье». Тюменка эмоционально описала посещение детской инфекционной больницы

Тюменка эмоционально описала посещение детской инфекционной больницы. Фото: c cайта 2ГИС

Жительница Тюмени Анастасия М. эмоционально описала посещение детской инфекционной больницы, которая сейчас располагается на улице Ленина, 69. По ее словам, она как будто «попала в средневековье».

«Я скажу – это просто какой-то ужас. Мебель в ужасном состоянии, все обшарпанное, в кабинете врача нет даже стульев, чтобы сесть, только обшарпанная кушетка, накрытая простынкой. Кровь на месте не берут, как на Котовского, видимо, им это не обязательно знать при назначении лечения. И получается, чтобы мне не сидеть и не гадать до понедельника, пока мы не сдадим кровь в поликлинике, надо ребёнку или нет давать антибиотик, я сама приняла решение давать. Весело, не правда?», – пишет женщина в социальных сетях.

Она заявляет, что лечить детей в таких условиях просто неприемлемо, и очень надеется, что это просто временные условия. Оказывается, что это действительно так. Ответ от местного департамента здравоохранения не заставил себя ждать.

– В этом здании отделение располагается временно, пока функционирует моноинфекционный госпиталь. Помещения переоборудованы в соответствии со всеми стандартами для оказания медпомощи по инфекционному профилю. Всё лечение и обследование проводится в соответствии с протоколами, – сообщили в ведомстве.

Напоминаем, что если у вас возникают какие-то вопросы по качеству оказания медицинской помощи, всегда можно обратиться к руководству больницы.