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Происшествия11 октября 2021 11:08

Ветер принес в Тюмень запах гари от пожара в Ялуторовском районе

Жители не на шутку перепугались из-за дымки
Сергей Швецов
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Ветер принес в Тюмень запах гари от пожара в Ялуторовском районе.

Ветер принес в Тюмень запах гари от пожара в Ялуторовском районе.

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени чувствуется запах гари от пожара в Ялуторовском районе. С самого утра в областной столице стояла дымка.

– Запах гари в город и Тюменский район доносит ветер от действующего лесного пожара в Ялуторовском районе, – сообщил исполняющий обязанности директора Тюменского филиала авиабазы Павел Тютев.

Также стало известно, что в настоящее время в районе села Борового действует один ландшафтный пожар. Площадь возгорания составляет четыре гектара.