Ветер принес в Тюмень запах гари от пожара в Ялуторовском районе.
Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»
В Тюмени чувствуется запах гари от пожара в Ялуторовском районе. С самого утра в областной столице стояла дымка.
– Запах гари в город и Тюменский район доносит ветер от действующего лесного пожара в Ялуторовском районе, – сообщил исполняющий обязанности директора Тюменского филиала авиабазы Павел Тютев.
Также стало известно, что в настоящее время в районе села Борового действует один ландшафтный пожар. Площадь возгорания составляет четыре гектара.