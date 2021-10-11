Ветер принес в Тюмень запах гари от пожара в Ялуторовском районе. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени чувствуется запах гари от пожара в Ялуторовском районе. С самого утра в областной столице стояла дымка.

– Запах гари в город и Тюменский район доносит ветер от действующего лесного пожара в Ялуторовском районе, – сообщил исполняющий обязанности директора Тюменского филиала авиабазы Павел Тютев.

Также стало известно, что в настоящее время в районе села Борового действует один ландшафтный пожар. Площадь возгорания составляет четыре гектара.