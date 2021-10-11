Молодой тоболяк зарезал незнакомого пенсионера, когда тот открыл ему дверь. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тобольские следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве пожилого человека. Трагедия произошла в селе Булашово 10 октября.

Около 23.00 рецидивист пришел в частный дом, где проживал незнакомый ему 68-летний пенсионер. Когда тот открыл дверь, обвиняемый накинулся на хозяина с ножом. От полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте.

– В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники ведомства собирают доказательственную базу и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.