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Происшествия11 октября 2021 10:53

Молодой тоболяк зарезал незнакомого пенсионера, когда тот открыл ему дверь

Расследование уголовного дела продолжается
Сергей Швецов
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Молодой тоболяк зарезал незнакомого пенсионера, когда тот открыл ему дверь.

Молодой тоболяк зарезал незнакомого пенсионера, когда тот открыл ему дверь.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тобольские следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве пожилого человека. Трагедия произошла в селе Булашово 10 октября.

Около 23.00 рецидивист пришел в частный дом, где проживал незнакомый ему 68-летний пенсионер. Когда тот открыл дверь, обвиняемый накинулся на хозяина с ножом. От полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте.

– В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники ведомства собирают доказательственную базу и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.