Тюменец, поругавшись в гостях с мужчиной, позже пришел к нему домой и жестоко избил. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть межмуниципального отдела ишимской полиции поступило сообщение от 44-летнего жителя села Новолокти. Мужчина пояснил, что его избили.

Стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался 44-летний односельчанин потерпевшего. Злоумышленник свою вину признал и пояснил, что пришёл в гости к своему знакомому, где находился и заявитель.

– В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, переросшая в драку, после чего потерпевший отправился домой. Позже туда же пришёл и фигурант, чтобы продолжить конфликт, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении злоумышленника следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 8 лет.