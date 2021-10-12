«Поверила и начала все выполнять». 56-летнюю тюменку развели на деньги мошенники

56-летнюю тюменку развели на деньги мошенники. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть межмуниципального отдела голышмановской полиции с заявлением о мошеннических действиях обратилась 56-летняя местная жительница. Женщина рассказала следователю, что ей на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Звонивший сообщил, что мошенники на имя потерпевшей оформили кредит и пытаются по доверенности снять денежные средства. Заявительница поверила в происходящее и начала выполнять все, что ей говорил мошенник.

– Для начала потерпевшей сообщили, что необходимо срочно снять все свои сбережения и положить их на «безопасный счет». Женщина выполнила данные указания и перевела по номерам сотовых телефонов, которые ей сообщил злоумышленник, денежные средства. Затем, чтобы «аферисты» не смогли оформить на ее имя банковский займ, лжесотрудник банка убедил женщину оформить на себя кредит и также перевести деньги на указанные номера телефонов, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».