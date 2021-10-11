Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 11 октября 2021 года: тюменцы возвращаются из-за границы с COVID-19

Тюменцы возвращаются из заграницы с COVID-19. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 октября 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 267 и составило 64 278 человек.

По информации оперативного штаба региона, за минувшие сутки зарегистрировано 267 случаев заболевания, 192 человека выздоровели (за весь период – 55564), 28 детей заболели (из общего числа заболевших), 31 – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 19201 человек остаётся под медицинским наблюдением, 260 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 617 257 человек, полный курс прошли 577 773.

В Тюменской области ликвидировали один очаг коронавируса – в кунчурском психоневрологическом интернате. Об этом сообщает местное управление Роспотребнадзора. На сегодняшний день на контроле управления находятся три очага COVID-19: в МАУ «Центр» города Тобольска, в истошинском доме-интернате для престарелых и инвалидов и в Комплексном центре социального обслуживания населения Уватского муниципального района.

В Тюменской области чуть более 1% привитых заболели коронавирусом после вакцинации. Сделать прививку можно в поликлиниках, в ТЦ и мобильных пунктах вакцинации. По информации местного управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день в регионе привито 613 тысяч человек, из них более 573 тысяч получили оба компонента вакцины. Процент заболевших после получения полного курса вакцинации от привитых двукратно составляет 1,25%.

В Тюменскую область с 1 августа из-за границы с коронавирусом вернулись 608 местных жителей. Всего же прибыло более 95 тысяч человек. Большинство прибывающих жителей региона разместили сведения о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день судом рассмотрено 193 административных дел в отношении тех, кто это не сделал. Наложено штрафов на сумму 2 241 800 рублей.

За последние сутки в России выявлено 28 647 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 962 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 17 274 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 775 365 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 216 415 летальных исходов, выздоровели 6 858 119 человек.