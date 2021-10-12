Погода на 12 октября 2021 года в Тюмени: ночной дождь утром ослабнет

В Тюмени ночной дождь утром ослабнет. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 12 октября, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Ночной дождь утром ослабнет и вскоре закончится.

Температура воздуха ночью плюс 5 – 6 градусов, днем ожидается плюс 9. Вечером столбики термометров покажут плюс 8 – 6 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий на западный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Кириака, отшельника. В народе этот день назывался Печальницей. 12 октября был возможен первый снегопад. Часто в этот день бывали сырые туманы. Погода этого дня предсказывала погоду на 2 марта: если день был солнечный, то можно было ожидать солнечного начала весны.