Сотрудники «Тюменнефтегаза» помогли пожилым тюменцам. Фото предоставлено "КП".

Компания «Тюменнефтегаз» приняла участие в областной акции «Пусть осень жизни будет золотой!», посвященной Международному дню пожилых людей.

В рамках волонтерской акции сотрудники нефтегазового предприятия приняли участие в благотворительном проекте «Социальный субботник» и приобрели для пожилых людей средства для генеральной уборки.

Сотрудники предприятия поздравили одиноких пожилых тюменцев с праздником. В гости к Шкаричевой Зое Трофимовне нефтяники приехали вместе с сотрудниками социальной службы.

Зоя Трофимовна, несмотря на возраст, старается вести активный образ жизни, весной высаживает у подъезда цветы, а добродушные соседи ухаживают за клумбой. Зоя Трофимовна старается не унывать, считает, что в любом возрасте человек должен быть счастлив, главное, чтобы здоровье не подводило.

«Тюменнефтегаз» ежегодно участвует в социальных проектах, помогая не только пожилым людям, но и оказывая адресную помощь тем, кто особенно нуждается в заботе и внимании.