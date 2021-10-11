В Тобольске родители нашли труп 18-летней дочки и ее парня. Фото: Ольга Крыльцова

Следователи Тобольска проводят проверку по факту обнаружения тел 21-летнего мужчины и 18-летней девушки. Их нашли накануне, 10 октября, в квартире одного из домов на улице Знаменского.

– На телах молодых людей нет внешних признаков насильственной смерти. Их обнаружили родители погибшей девушки, с которыми молодые люди проживали, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время причина гибели устанавливается. Специалисты ведомства допросили родных и близких погибших, назначен комплекс экспертиз. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тел.