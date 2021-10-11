В Тобольске 31-летний мужчина украл в магазине детские вещи. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тобольска с заявлением о хищении детской куртки и джемпера обратился представитель сетевого магазина, расположенного в крупном торговом центре. Ущерб организации составил около пяти тысяч рублей.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что к краже причастен ранее судимый за аналогичные преступления 31-летний тоболяк. Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции.

– Он свою вину признал и пояснил, что похитил товары из-за нужды в деньгах. Незаметно от окружающих злоумышленник сложил вещи в пакет и спешно покинул торговую точку. Детские куртку и джемпер он продал женщине за 3000 рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.