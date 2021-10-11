В Тюмени мужчине грозит до пяти лет тюрьмы за кражу электроинструментов. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 8 УМВД России по Тюмени обратился представитель строительной фирмы. Заявитель сообщил, что из бытовки на 16-м этаже строящегося дома на улице Комбинатской кто-то похитил фонарик и электроинструменты стоимостью пять тысяч рублей, принадлежащие одному из рабочих.

Сотрудники уголовного розыска осмотрели место происшествия, изъяли ряд улик и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель областного центра.

– Он пояснил, что вечером проник в новостройку, взломал навесной замок и совершил кражу. Похищенное полицейскими изъято и будет возвращено владельцу, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Следственным отделом ОП № 8 в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.