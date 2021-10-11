Тюменца увезли из гостей в больницу с переломом челюсти. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию обратился медик, который сообщил, что к ним поступил 37-летний местный житель с переломом челюсти. Участковый выяснил, что травму потерпевший получил в ходе ссоры со знакомым.

Полицейский установил местонахождение подозреваемого – мужчины 1993 года рождения и задержал его. Тюменец признался в содеянном и рассказал, что пострадавший был у него в гостях.

– Во время беседы возник конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил знакомого в лицо, – рассказали в пресс-службе управления МВД по региону.

В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Фигурант отпущен под обязательство о явке.