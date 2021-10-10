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Здоровье10 октября 2021 18:19

Жители Тюмени узнали, как ухаживать за волосами осенью

Обрезать поврежденные концы нужно обязательно
Сергей Швецов
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Жители Тюмени узнали, как ухаживать за волосами осенью.

Жители Тюмени узнали, как ухаживать за волосами осенью.

Фото: Вадим Бегун

Жители Тюмени узнали, как ухаживать за волосами осенью. Обрезать поврежденные концы нужно обязательно.

− Лучше сделать стрижку короче, чтобы волосы выглядели здоровыми и красивыми, чем держаться за неухоженную длину, − считает специалист. – Обязательно обратите внимание на то, чем вы расчесываете волосы. Лучше всего выбирать мягкие щетки и ни в коем случае не драть запутавшиеся мокрые волосы, иначе есть риск, что их большая часть останется на расческе, – рассказала парикмахер-стилист Елена Новикова.

По ее словам, волосы лучше всего сушить или естественным путем, или, если вы взяли фен, обязательно доведите дело до конца. Выходить на улицу с непросушенными до конца волосами крайне неполезно, передает «МегаТюмень».