Пчеловоды Викуловского района идут на учебу

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Три пчеловода из Викуловского района подали заявки для участия в конкурсном отборе образовательного проекта «Школа фермера». Здесь появилось новое направление – «пчеловодство».

– Слушателям школы предстоит освоить как теоретический, так и практический курс. По итогам обучения каждый участник при поддержке преподавателей и сотрудников банка разработает и защитит бизнес-план будущего проекта с перспективой участия в государственной программе поддержки «Агростартап» для получения гранта, а также специальных льготных кредитов банка на развитие проекта, – сообщается на сайте Викуловского района.

Организаторами проекта выступают один из банков совместно с департаментом АПК Тюменской области и ГАУ Северного Зауралья. Участники будут отбираться по итогам конкурса, победители получат сертификаты на бесплатное обучение по 252-часовой программе с выдачей диплома установленного образца, передает «Тюменская линия».