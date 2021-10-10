В Голышманово стартовал осенний призыв на срочную службу. Будущие призывники участвовали в подготовительных мероприятиях.

– Они сдали лабораторные анализы, прошли анкетирование на оформление допуска к работе с секретными документами и профотбор. 32 призывникам не смогли вручить повестки – сейчас разыскиваем их с помощью сотрудников полиции, – рассказал военный комиссар по Голышмановскому округу, Армашевскому и Бердюжскому районам Андрей Степанов.

На этой неделе медкомиссию проходили парни без отсрочки и те, у кого нет освобождения от службы в армии по медицинским показаниям. Из Голышмановского городского округа, Аромашевского и Бердюжского районов планируется отправить в армию чуть более восьмидесяти человек, передает «Мегатюмень».