В Тюменской области при взрыве бытового газа погиб подросток Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В частном доме села Ситниково Омутинского района Тюменской области произошла страшная трагедия: в котельной дома, расположенного по улице Мира произошел хлопок бытового газа и начался пожар, в котором погиб 13-летний мальчик.

Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Следственные органы СК РФ по Тюменской области возбудили уголовное дело. На месте трагедии продолжают работу следователи Голышмановского межрайонного следственного отдела следственного управления с привлечением сотрудников оперативных служб. Специалисты выясняют точную причину очага хлопка газа, а также обстоятельства гибели ребёнка. Назначены необходимые экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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