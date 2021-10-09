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Общество9 октября 2021 17:30

Тюменские педагоги поедут на Всероссийский экспертный педсовет

Встреча будет посвящена Дню учителя
Виктория Терина
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Тюменские педагоги поедут на Всероссийский экспертный педсовет

Тюменские педагоги поедут на Всероссийский экспертный педсовет

Фото: Татьяна Коркина

Тюменские педагоги поедут на Всероссийский экспертный педсовет в Москву. Тюменскую область представляют два педагога, в том числе заместитель директора Мальковской школы Наталья Попова (Тюменский район).

Встреча будет посвящена Дню учителя и обсуждению роли и миссии учителя в современном мире.

- Для меня работа в совете — это новые знания, новые компетенции. Помимо общих тем совещаний, я изучила опыт школ многих субъектов по формированию учебных планов, по работе с социальными сетями. Одна из тем прошлых заседаний была как раз связана с созданием в Интернет-пространстве образовательного контента, который будет интересным, полезным и составит конкуренцию популярным блогерам в Тиктоке, - ассказала о задачах педагогического совета Наталья Попова.

Участники выявили наиболее успешные примеры работы педагогов с социальными сетями, составили ТОП, в который, в том числе, вошёл блог Натальи Поповой. Совещания в формате видеоконференции проходят каждый месяц.