В Ишиме бесплатно показывают кино про науку и технологии Фото: yandex.ru/maps

В Ишиме проходит тематический фестиваль, на котором бесплатно показывают документальное кино про науку и технологии.

«Дни научного кино ФАНК» в Ишиме проходят с 6 по 20 октября, в рамках акции горожанам бесплатно показывают документальное кино.

Первый показ состоялся 6 октября, жители Ишима смотрели фильм «2040: будущее ждет» - картину о новом мире, в котором человек заботится о экологии и из-за этого меняет природу. После просмотра фильм обсудили с руководителем киноклуба и каждый смог поделиться своими мыслями.

Анонсы доступны на в социальных сетях организатора — мультицентра «Моя территория». Там же появляются формы для регистрации на предстоящие встречи.