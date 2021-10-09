В Тюмени за день зарегистрировано 263 случая заболевания коронавирусом Фото: Татьяна Коркина

По информации оперативного штаба Тюменской области за минувшие сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 263 случая заболевания коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано 64 011 случаев заражения.

За сутки выписались по выздоровлении 195 человек, за весь период вылечились 55 372 жителя. Из общего числа заболевших коронавирус подтвержден у 31 ребенка, 33 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаются 17 410 человек, а 260 человек находятся на перевахтовке.

Против коронавируса вакцинированы 616 476 человек, полный курс прошли 576 975.

За последние сутки в России зарегистрировано 29 362 новых случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 968 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 049 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 746 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено 215 453 летальных исхода, выздоровели 6 840 845 человек.

Ранее мы писали о том, что более шестисот тюменцев вернулись из-за границы с коронавирусом. Большинство прибывающих жителей региона разместили сведения о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции.