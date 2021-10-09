Студентка из Тобольска придумала проект нового парка Фото: google.ru/maps

Студентка из Тобольска придумала проект нового городского пространства, который появится в 11 микрорайоне города.

Концепцию проекта, пропитанного химией «Менделеев парк» в Тобольске продолжают активно обсуждать. На месте зеленой зоны в 11 микрорайоне появится «Менделеев парк», строительство которого проведут с привлечением инвестиционных средств.

Гузель Юмашаева - студентка местного филиала ТИУ придумала идею парка ещё в феврале 2021 года в рамках серии стратегических сессий с менеджерами крупных тюменских предприятий.

– Тобольск является родиной великого химика Дмитрия Менделеева, а потому новое пространство будет связано с химической тематикой. Предполагается, что в центре будет размещен большой фонтан с подсветкой, а вокруг появится много зелени, различные беседки и карусели в форме молекул химических соединений, познавательные стенды и лаборатории, – передали слова студентки в пресс-службе вуза.

По мнению девушки, химия – это красивая наука, которую можно обыграть. Студентка призвала молодых людей не бояться проявлять себя по-максимуму, заявлять о себе и своих идеях, даже если кому-то они покажутся абсурдными.