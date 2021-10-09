В Голышманово бизнесмены взялись за создание парка Предпринимателей Фото: Юлия Кучеренко

В Голышманово больше 30 бизнесменов объединились и общими силами взялись за создание парка Предпринимателей. Идею создания парка выдвинули голышмановские представительства Инвестиционного агентства Тюменской области, комитета экономики администрации округа и предпринимательского сообщества.

- Место под будущий парк отвели в северо-восточной части поселка Голышманово, - прокомментировал председатель комитета экономики администрации округа Иван Чистяков. -

По его словам, создать зеленую зону уместно, так как окружной центр расширяется, а ещё в этой части населенного пункта появилось несколько новых многоквартирных домов.

По периметру уже подготовили посадочные ямы, завезли нужные инструменты. Голышмановские предприниматели приезжали на закладку парка вместе с семьями и родственниками. За час там посадили около полусотни молодых дубков. Пока деревья разместили по периметру будущего парка.

По мнению Ивана Чистякова, за зиму они разработают полную концепцию парка и на следующий год продолжат его благоустройство.