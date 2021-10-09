Тюменцам предлагают получить новую профессию Фото: Юлия Кучеренко

С этого года в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» отдельные категории граждан могут бесплатно пройти профессиональное обучение.

На участие в программе уже подали заявление более четырех тысяч жителей Тюменской области. Программа рассчитана до 2024 года, а пройти обучение могут люди, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости (включая безработных); лица в возрасте 50-ти лет и старше, лица предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающие мамы детей дошкольного возраста.

Для обучения доступно любое направление, востребованное в регионе. Полный список направлений профессионального обучения, дополнительного профессионального образования откроется при заполнении заявки на портале «Работа в России».

Заявление проходит проверку в течение 15 рабочих дней. В Тюменской области обучение организуют Тюменский индустриальный университет, Тюменский государственный университет и техникум индустрии питания, коммерции и сервиса. С начала реализации проекта поступило более 4 тысяч заявок на учебу, к обучению приступили более 800 человек.