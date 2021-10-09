Жительница Тобольска, благодаря программе "Самозанятость", открыла юридическую фирму Фото: Юлия Кучеренко

Жительница Тобольска Екатерина Лосева стала участницей программы "Самозанятость" и получила финансовую помощь от Центра занятости населения в размере 192 тысяч рублей на открытие юридической фирмы. Финансовую помощь предпринимательница потратила на офисную технику, рекламную продукцию и на оплату стоимости арендуемого помещения.

Юридическое образование тоболячка получила в Институте прокуратуры и Институте юстиции Уральского государственного юридического университета. Её юридический стаж составляет семь лет. Екатерина успела поработать на государственной службе, потом переехала в Тюменскую область и набиралась опыта в частной компании юристом.

- Мечтала работать в прокуратуре или работать судьей, но поняла, что это не то, чего бы я хотела на самом деле. Меня не устраивали условия труда, оплата труда, график работы, узнала, что есть возможность работать самому на себя. Я обратилась в Центр занятости в городе Тобольске, специалист подробно рассказал мне обо всех условиях этой программы, я собрала необходимые документы, определилась с бизнес-планом, прошла собеседование, защитила свой проект. Менее двух месяцев ушло на оформление всех документов. Зарегистрировалась в качестве индивидуальность предпринимателя, получила финансовую поддержку и начала развивать свое дело, - поделилась Екатерина.

По её словам первые два месяца клиенты были из числа знакомых и друзья, потом сработало «сарафанное радио», дополнительно она запустила рекламу и стала набирать обороты.

- Прежнего помещения стало недостаточно, я арендовала помещение большей площади в бизнес центре «Жемчужина Сибири». На месте не стою, в дальнейшем планирую развиваться, расширяться и реализовывать свои планы, - добавила специалист.