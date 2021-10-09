Тюменцам советуют подготовить огород к следующему сезону Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени осенью ведется активная подготовка огорода к следующему сезону. Владельцы шести соток перекапывают грядки, вносят удобрения, а ещё высаживают часть посевов.

Специалисты советуют в зиму садить луковые, зелень, корнеплоды – всего больше двух десятков культур. Говорят, что хорошо перезимует укроп, петрушка, шпинат, морковь, свекла, репа, лук-порей, лук-севок, лук-батун, чеснок, картофель, капуста. Также смело можно посеять щавель, салат, кинзу, кресс-салат, сельдерей, хрен, спаржу, рукколу, ревень.

Для посадки лучше выбирать с третьей декады сентября и до конца октября в зависимости от погоды. К примеру, морковь и свеклу под зиму рекомендуют сеять в уже подмёрзшую почву, а лук-севок наоборот в тёплую, чтобы он успел укорениться до заморозков. На это уходит около двух недель.

Подзимые культуры созреют в конце мая – начале июня, но их придётся оперативно съесть в начале лета. Долго храниться они не смогут. Поливать овощи и зелень, посаженные под зиму, ни в коем случае нельзя. Иначе они замёрзнут. Зато сверху необходимо положить специальный укрывной материал, либо сухую траву.

Эксперты подчеркивают, что у озимых посадок есть много плюсов: такие всходы растут более крепкими, часть культур успевает отдать урожай до активизации их основных вредителей, выход продукции получается на две недели раньше, есть возможность повторных посадок.

- Осень убираю все сорняки с огорода и вывожу на свалку. Ранее ботву от растений складывала на огороде, но за зиму в этих кучах разводилось много мышей – больше так не делаю. Землю на приусадебном участке не перекапываю, чтобы не уничтожить полезных червяков. Теплицы внутри мою с и опрыскиваю фунгицидами. На днях посадила озимый чеснок, предварительно вымачиваю его сначала в солевом растворе, затем – в марганцовке - делится секретами опытная огородница Людмила Чалкова.

По её словам, сейчас самое время для посадки чеснока под зиму, как раз успеет укорениться до стабильных заморозков.