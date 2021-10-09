В Тюмени проверят насколько активно жители пользуются информационными технологиями Фото: Татьяна Коркина

Тюменьстат оценит, насколько активно жители региона пользуются информационными технологиями. Выборочное наблюдение начнется на следующей неделе.

Выборочное наблюдение пройдет в два этапа: с 11 по 17 октября и с 15 по 21 ноября. Специалисты проверят, насколько активно тюменцы пользуются информационными технологиями. По информации Росстата в обследование включены 543 жителя юга Тюменской области, 537 – ХМАО-Югры, 475 – ЯНАО. Всем респондентам от 15 лет.

Для опроса разработана специальная анкета, интервьюеры спросят у тюменцев: есть ли дома компьютер, мобильный телефон, проведен ли интернет. Получают ли респонденты государственные и муниципальные услуги в электронном виде, заказывают ли товары и услуги через интернет.

Данные будут обезличены, результаты используют для оценки результатов госпрограммы «Информационное общество», национальной программы «Цифровая экономика Российской федерации», а также для решения задач в данной сфере.

Отметим, что с 11 октября в Тюмени начнет работу 14-й форум «Инфотех-2021», на котором ь будут представлены ИТ-наработки, которые применяют в регионе. Основным направлением форума будет рассмотрение стратегии цифровой трансформации. На площадках планируют говорить об искусственном интеллекте, информационной безопасности и других актуальных вопросах.