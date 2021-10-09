В Тюменской области активно развивается паллиативная медицинская помощь Фото: Юлия Кучеренко

В системе здравоохранения Тюменской области большое внимание уделяется развитию паллиативной медицинской помощи. За 9 месяцев 2021 года в стационарах её получили 592 пациента, а выездная патронажная бригада 1 446 раз выезжала для оказания паллиативной помощи на дому.

Это целый комплекс мер, помогающий облегчить симптомы заболеваний у людей, которых нельзя вылечить, оказание им всесторонней поддержки, создание комфортных условий, уход.

Такую помощь в Тюменской области оказывают в рамках Территориальной программы госгарантий бесплатно. Если это необходимо врачебная комиссия может принять решение, и

пациент передается под динамическое наблюдение врача кабинета ПМП.

Кабинеты ПМП организованы в 27 медицинских организаций региона, в составе отделений медико-социальной помощи для оказания ПМП населению в амбулаторных условиях, в том числе на дому. Выездные патронажные бригады действуют на базе шести государственных медицинских организаций, а стационарная помощь оказывается в регионе на койках паллиативной помощи на базе 18 медицинских учреждений.

Кроме того, каждый год в Хосписе Тюмени паллиативную помощь получают около 600 пациентов. В октябре этого года на базе отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи Хосписа создана дополнительная выездная патронажная бригада, которая помогает и в случаях нарушения дыхания.

Каждый год во вторую субботу октября мировое сообщество отмечает Всемирный День хосписной и паллиативной помощи, чтобы привлечь внимание к этому сложному и важному направлению медицины.