Школьник из Ялуторовска создал фотопроект о жизни в селе Фото: Михаил Кривощеков

Ялуторовский школьник создал фотопроект о сельских жителях. Михаил Кривощеков учащийся школы №3 Ялуторовска придумал как заново открыть место в котором живешь.

Фотопроект "Человек и село" создал 17-летний юноша и по его словам, проект о селе - логичное продолжение того, что он делал в 2020 году, когда снимал случайных прохожих в городе. Но девять сел, в которых он побывал с камерой, впечатлили его больше.

- Я понял одно важное правило - не стоит жаловаться на жизнь, всегда есть люди, которым намного тяжелее. В этом я убедился во время поездок по селам. Я просто садился на мотоцикл с одноклассником, и мы мчались в Хохлово, Петелино, Бердюгино, Заводопетровское и другие населённые пункты. Уделяли два-три часа на каждый пункт и ехали дальше. При этом не спешили, могли возвращаться, если я понимал, что что-то упустили, - рассказал Михаил.

Весь собранный материал школьник обработал, добавил к фотографиям текст и разместил на своей странице ВКонтакте. Юный фотограф планирует связать свою жизнь с фотографированием.

- Село — это место контрастов. Пожалуй, ни в одной точке страны они не проявляются так сильно. Фотография стала сама рассказывать истории, - делится Михаил Кривощеков.