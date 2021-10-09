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Туризм9 октября 2021 6:53

Мотоциклисты Тобольска отправятся на локации, связанные с биографией Семена Ремезова

На мероприятие ждут около 30 участников
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Мотоциклисты Тобольска увидят места обитания Семена Ремезова, участвуя в автомобильном квесте

Мотоциклисты Тобольска увидят места обитания Семена Ремезова, участвуя в автомобильном квесте

Фото: Татьяна Коркина

Автомобилистов и мотоциклистов Тобольска приглашают принять участие в ежегодном автомобильном квесте, который в 2021 году состоится в четвертый раз, но в обновленном формате. По информации пресс-службы администрации Тобольска, на квест, который пройдет в рамках празднования Всемирного дня туризма и Года Семена Ремезова, ждут не менее трех десятков участников.

Учитывая, что в Тобольске активно развивают мототуризм, в этом году впервые позвали мотоциклистов.

- На повестке – несколько мотопробегов, которые проходят через Тобольск, – цитирует администрацию «Тюменская область сегодня».

Основная цель мероприятия – познакомить участников с туристическими и мемориальными достопримечательностями Тобольска. В маршрут включат локации, связанные с биографией великого сибирского энциклопедиста и картографа.