Минус Тюмень. «Аэрофлот» покидает 26 регионов России

«Аэрофлот» покидает 26 регионов России. Фото - "Мой Аэрофлот" в ВК.

«Аэрофлот» с 1 ноября покидает 26 регионов России. Тюменцы разочарованы – полеты в областную столицу не входят в планы авиакомпании. Плохие вести пришли и к жителям Томска, Челябинска, Белгорода, Южно-Сахалинска и многих других крупных городов.

Теперь доставлять пассажиров в регионы будет «дочка» «Аэрофлота» – компания «Победа», о сомнительном качестве сервиса которой известно хорошо. Перевозкой займется и «Россия» – она будет работать преимущественно на города европейской части России, средний возраст самолетов которых составляет более 12 лет.

Отметим, что «Аэрофлот» сделает упор на зарубежные рейсы. Для компании это вполне оправданно, так как приносит несравненно большую прибыль.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что авиакомпания «Аэрофлот» перестала отправлять самолеты в Москву из Тюмени и обратно. Теперь это будет делать «Россия», которая входит в группу вышеупомянутой организации. В редакцию поступил вопрос от местных жителей, которые попросили корреспондентов разобраться в этом вопросе. Горожан интересует, почему это произошло и как скажется на безопасности полетов в Рощино.