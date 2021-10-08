Более шестисот тюменцев вернулись из-за границы с коронавирусом

Более шестисот тюменцев вернулись из заграницы с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменскую область с 1 августа из-за границы с коронавирусом вернулись 608 местных жителей. Все же прибыло более 95 тысяч человек.

– Большинство прибывающих жителей региона разместили сведения о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день судом рассмотрено 193 административных дел в отношении тех, кто это не сделал. Наложено штрафов на сумму 2 241 800 рублей, – сообщили в пресс-службе местного управления Роспотребнадзора.

По приезду в Россию все граждане РФ должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней с момента въезда. Тест делать не нужно при наличии вакцинации от коронавируса в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном заболевании в последние 6 месяцев. Загрузить результаты ПЦР-тестов, данные о вакцинации или перенесенном заболевании необходимо на сайт госуслуг в течение четырех дней после прибытия.