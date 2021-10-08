Тюменка отсудила более 30 тысяч рублей у батутного центра, где ее дочь сломала руку. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменка отсудила более 30 тысяч рублей у батутного центра, где ее дочь сломала руку. Инцидент произошел 21 ноября 2020 года.

В этот день 10-летняя девочка неудачно прыгнула на батуте и повредила руку. В травматологии ей диагностировали закрытый перелом шейки лучевой кости и назначили лечение.

– Мать обратилась к администрации аттракциона, чтобы вернуть деньги за билеты, но ей отказали. Тогда женщина обратилась в суд с исковым заявлением и потребовала взыскать более 50 тысяч рублей, суд частично удовлетворил ее требования, – рассказали в Калининском районном суде Тюмени.

Представитель ответчика заявил, что девочка могла получить травму в другом месте, однако видеозапись запечатлела момент падения именно в центре. Кстати, у батутной арены был просрочен сертификат соответствия.