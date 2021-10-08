В Тюменской области 33 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области 33 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ. Всего за минувшие сутки ряды заразившихся пополнили 260 местных жителей.

По информации оперативного штаба региона, на 8 октября 2021 года зарегистрировано 260 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 63 748); 192 человека выздоровели (за весь период – 55 177); 40 детей заболели (из общего числа заболевших); 18 363 человека остаются под медицинским наблюдением; 260 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 614 549 человек, полный курс прошли 574 866.

За последние сутки в России выявлено 27 246 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 936 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 566 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 717 356 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 214 485 летальных исходов, выздоровели 6 819 796 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области чуть более 1% привитых заболели коронавирусом после вакцинации. Сделать прививку можно в поликлиниках, в ТЦ и мобильных пунктах вакцинации. На сегодняшний день в регионе привито 613 тысяч человек, из них более 573 тысяч получили оба компонента вакцины. Процент заболевших после получения полного курса вакцинации от привитых двукратно составляет 1,25%.