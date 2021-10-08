В Тюмени снегоуборщики готовятся к зиме. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени снегоуборщики готовятся к зиме. Автопарк подрядных организаций пополнился 30 машинами.

– Обновление спецтехники проводится систематически. Мы приобрели лаповые снегопогрузчики, автогрейдеры, подметальные трактора, в том числе и новые МТЗ-3022, которые являются более маневренными, могут убирать узкие тротуары, за счет небольшой высоты легко проходят под деревьями, – рассказал заместитель директора ДРСУ-7 АО «ТОДЭП» Григорий Межерицкий.

По климатическим условиям нашего города с 15 октября дорожные службы перейдут на зимнее содержание дорог. Сейчас идет активная подготовка спецтехники. Машины меняют летнее навесное оборудование на зимнее, проходят плановые ремонты и необходимые техосмотры.