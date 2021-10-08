Птичий грипп добрался до Ялуторовска. Фото: Ольга Крыльцова

Птичий грипп добрался до Ялуторовска. Там, а также в деревне Прогресс и селе Памятное установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Зона наблюдения – территории населенных пунктов: поселок Кавдык, сёла Старый Кавдык, Татарский Сингуль, Зиново, Хохлово, Романовское, деревни Соснина, Сингуль, Южное, Анисимовка, Криволукская Ялуторовского района, а также деревня Пономарёва Заводоуковского городского округа, – рассказали в оперштабе.

Карантин устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы. Полный перечень ограничительных мероприятий, связанных с карантином, публикуется на портале правовой информации.