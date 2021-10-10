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Жителей Ишима ждут на премьерном спектакле «Шинель». Постановка пройдет в октябре.

– Гоголь вдохновляет, в его произведениях тонкий юмор, много трагизма, филигранно выписаны персонажи, их чувства и характеры, остро подмечены все внутренние метания и противоречия человека, – сообщил главный режиссер Данил Султанов.

30 октября актеры покажут «Конька-горбунка» ко дню рождения любимого персонажа сказки Петра Ершова, который он отмечает 28 октября. По словам Данила Султанова, этот спектакль несколько лет проходит при полном аншлаге, дети его обожают, особенно на выезде, потому что тогда труппа добавляет элементы интерактива и ребята становятся непосредственными участниками постановки, передает «Тюменская линия».