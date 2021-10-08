В Тюмени маршрутам №1, 1д, 45, 50, 71, 71д, 83, 84, 86, 91 добавили остановки. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени маршрутам № 1, 1д, 45, 50, 71, 71д, 83, 84, 86, 91 добавили остановки. Нововведение вступит в силу с 18 октября.

Так, в схему движение включаются следующие остановочные пункты:

• «Ипподром» (ул. Клары Цеткин, 59, стр. 1) – для маршрутов регулярных перевозок № 1 «Улица Энтузиастов – школа № 73», № 1д «Улица Энтузиастов – а/п Рощино», № 71 «Улица Якова Коровина – улица Московская», № 71д «Государственный аграрный университет – улица Московская»;

• «Госпиталь мать и дитя» (ул. Юрия Семовских, 20) – для маршрутов № 45 «ЖК «Звездный городок» – улица Созидателей», № 50 «Очаково – ОБИЛ (Центр нейрохирургии)», № 83 «ЖДВ – ОБИЛ (Центр нейрохирургии)», № 84 «Улица Энтузиастов – ОБИЛ (Центр нейрохирургии)», № 91 «ОБИЛ (Центр нейрохирургии) – улица Быковская»;

• «Поликлиника № 6» (Улица 50 лет ВЛКСМ, 97) для маршрута № 86 «Завод медоборудования – ОБИЛ (Центр нейрохирургии)».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 и на остановках.