Тюменцы узнали больше о жизни товара и углеродном следе. В областном центре прошла лекция, посвященная оценке жизненного цикла товара и продукции.

– Мы можем менять сам продукт, но оценка ему всегда будет даваться на основании того, с помощью каких технологий он был произведен. Давать оценку нужно каждому этапу производства, начиная с метода извлечения сырья и заканчивая использованием товара, образованием от него отходов: твердых, жидких, газообразных в широком смысле этого слова, – отметила кандидат географических наук Ольга Притужалова

Она объяснила, что первоисточником возникновения экологических проблем является движение материально-энергетических потоков. Существует два основных фактора антропогенного воздействия на среду: изъятие ресурсов у природы с одной стороны и материальные и энергетические выбросы – с другой. Промежуточным звеном этих процессов является производство и потребление материальных благ – продукции и услуг, передает «Тюменская область сегодня».