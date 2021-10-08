Тюменцы стали чаще говорить «Нихао». Фото - МегаФон.

Жители Тюменской области стали ежемесячно тратить более 150 тысяч минут на международные разговоры. Это в 3 раза больше, чем годом ранее. Такой рост могли вызвать карантинные ограничения и увеличение деловой активности.

Самые длительные беседы зафиксированы между тюменцами и китайцами – средняя продолжительность одного звонка в этом году составляет 7 минут. Количество вызовов в Поднебесную выросло в 6 раз. Такие данные получили эксперты МегаФона после анализа обезличенной статистики международных звонков.

Более продолжительные диалоги также происходят с жителями Греции и Израиля. А вот самые короткие разговоры «по делу» обычно случаются между тюменцами, австралийцами, вьетнамцами и ирландцами. На общение с представителями этих стран, как правило, хватает 10 секунд.

В суммарном объеме от всех международных звонков среди жителей Тюмени большая часть приходится на страны СНГ – Украину, Молдавию и Таджикистан. Более 140 тысяч минут проговаривают тюменцы ежемесячно с жителями этих стран. Реже всего жители региона созваниваются с Камеруном, Южным Суданом и Мали.

В СМС-переписке по телефону совсем другие тренды. Писать, а не говорить тюменцы предпочитают с англичанами. В Великобританию из нашего региона ежемесячно улетает более 12 тысяч текстовых сообщений. Далее в списке стран расположились Польша, Германия, США.

Отметим, что Тюмень находится на четвертом месте среди регионов Урала по общению с иностранцами. По числу минут и звонков ее обгоняют свердловчане, югорчане и ямальцы.