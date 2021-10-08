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Происшествия8 октября 2021 11:25

Замначальника тюменского УФСИН, погоревшего на киселе, отправили под домашний арест до 4 декабря

Мужчину обвиняют в получении взяток
Сергей Швецов
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Замначальника тюменского УФСИН, погоревшего на киселе, отправили под домашний арест до 4 декабря.

Замначальника тюменского УФСИН, погоревшего на киселе, отправили под домашний арест до 4 декабря.

Фото: Ольга Крыльцова

Заместителя начальника Управления ФСИН по Тюменской области Андрея Рукосмотрова отправили под домашний арест до 4 декабря. Такое решение принял Ленинский районный суд после рассмотрения ходатайства следователя по особо важным делам регионального следственного комитета.

– В период с 2015 по 2018 годы он получал взятки в виде денег и иного имущества от руководителя коммерческих организаций, которому помогал в заключении госконтрактов на закупку ингредиентов для производства киселя по заведомо завышенным ценам. Оплата поступала на расчетные счета вышеуказанных коммерческих организаций в рамках заключенных государственных контрактов, – рассказали в СУ СКР по Тюменской области, добавив, что силовик не отрицал свою причастность к преступлению.