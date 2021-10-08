В Тюмени пройдет специальный закрытый показ фильма «Эйфель». Фото предоставлено "КП".

В Тюмени пройдет специальный закрытый показ фильма «Эйфель». Дата релиза в России назначена на 14 октября.

Кино снято Мартином Бурбулоном («Любовь вразнос», «Развод по-французски») в жанре исторической мелодрамы, биографии.

В ролях:

Ромен Дюрис – «Мое сердце биться перестало», «Испанка», «Сердцеед», «Пена дней», «Дыши во мгле», «Все деньги мира», «Наши сражения», «Новая подружка», «Возможно», «Странный чужак».

Эмма Маккей – «Смерть на Ниле», сериал «Сексуальное просвещение».

Пьер Деладоншам – «Незнакомец у озера», «Пожалуйста, люби и беги прочь», «Сын Жана», «Щекотка».

Сюжет:

Париж, конец XIX века. Талантливый инженер Гюстав Эйфель мечтает строить метро, подземную железную дорогу будущего. Однако встреча с таинственной женщиной из его прошлого буквально переворачивает мир Эйфеля. Их головокружительный роман вдохновляет его на создание немыслимого архитектурного шедевра – гигантской ажурной башни, ставшей в итоге символом Парижа, романтики и любви.

Фильм поможет зрителям иначе взглянуть на Эйфелеву башню.