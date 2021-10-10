Тюменский «Родник» делится практиками работы с детьми-инвалидами. Фото - АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник".

Тюменский «Родник» делится практиками работы с детьми-инвалидами. Там провели ознакомительный онлайн-семинар для специалистов сферы соцполитики.

Заведующая отделением социально-трудовой реабилитации Альфия Шакирзянова представила проект «Профессия глазами детей. Киноверсия», который помогает расширить представления детей и подростков о мире профессий. Вместе с детьми авторы методики создали фильмотеку короткометражных документальных фильмов, которые используются как дополнительный компонент профессионального просвещения детей с инвалидностью.

Ознакомиться с социальным проектом «Профессия глазами детей. Киноверсия» можно на этом сайте, передает департамент социального развития Тюменской области.